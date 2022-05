Serie B, ultima giornata con 85 mila spettatori. Ecco lo stadio che ha stabilito record

Grande affluenza per le partite di Serie B

Quasi 85mila spettatori per l’ultima giornata della Serie BKT. Come un esaurito, anzi di più, a San Siro. Gli stadi della Serie BKT tornano a riempirsi dopo due anni fra limitazioni e chiusure causa pandemia. Il record lo ha stabilito il Lecce che nel giorno per lui più bello, quella della promozione, ha raccolto per i festeggiamenti quasi 27mila spettatori, 26904 per l’esattezza, stabilendo anche il record stagionale del campionato che apparteneva sempre ai salentini nella gara contro il Pisa (23.933). Tanta gente e tanta festa, per i playout raggiunti, anche a Cosenza dove si sono visti 11.500 spettatori, quindi sfiorati i 10 mila a Frosinone che precede in questa speciale classifica spettatori dell’ultima giornata l’Ascoli (circa 8mila).