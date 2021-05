Serie B, valzer di panchine: a Monza torna Stroppa ad Ascoli confermato Sottil

Nuovi tecnici sulle panchine di B

Un valzer di panchine non solo in Serie A ma anche in Serie B. Ieri l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ha annunciato ufficialmente che l’allenatore Andrea Sottil sarà alla guida della squadra bianconera anche per la s.s. 2021/22. La salvezza ottenuta per come si erano messe le cose ha fatto pensare alla proprietà di confermare l'ex tecnico del Catania. A Monza via Brocchi e annunciato il nuovo tecnico Giovanni Stroppa. Poco fa il comunicato: AC Monza comunica che Giovanni Stroppa sarà dal 1 luglio il nuovo allenatore della prima squadra. Il Parma invece riparte da Enzo Maresca che allenava le giovanili del Manchester City.