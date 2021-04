Serie B, Venezia e Reggina tris a Cosenza e Vicenza

Due partite oggi in programma in Serie B per il 33° turno e due vittorie con lo stesso punteggio. Il Venezia ha battuto il Cosenza per 3-0 ed è quarto. Con lo stesso risultato la Reggina al Granillo ha sconfitto il Vicenza.

VENEZIA-COSENZA 3-0 – Un Venezia sempre piu’ debordante schianta un Cosenza in crisi di risultati, dimentica i tre stop interni consecutivi, si issa solitario al quarto posto aggiungendo pepe alla sfida playoff di sabato con la Salernitana. Dopo aver colpito il 16° palo stagionale con Fiordilino, gli arancioneroverdi la sbloccano con Ceccaroni in chiusura di primo tempo, sponda aerea di Svoboda, ma ringraziano il finnico Maenpaa per un miracolo su zuccata di Ingrosso a inizio ripresa. E’ lo sloveno Crnigoj a siglare il 2-0 (missile all’incrocio da oltre 20 metri) e il neo entrato Esposito a blindarlo con un gioiello su punizione piu’ o meno dalla stessa posizione.

REGGINA-VICENZA 3-0 -Vittoria per la Reggina che, piu’ determinata rispetto al L.R. Vicenza, chiude la sfida del Granillo per 3-0, supera i veneti e si proietta verso la zona playoff. Ritmo alto a inizio gara con la squadra di casa che va subito il vantaggio e in pochi minuti addirittura raddoppia: prima al 3′ quando, su calcio d’angolo di Di Chiara, un tocco di Valentini beffa Grandi e la palla finisce in rete, poi al 6′ con Edera, servito ancora da Di Chiara. Prova quasi subito a rispondere Nalini ma Nicolas salva e al 26′ Gori da poca distanza manda alto. Nella ripresa gli amaranto allungano ancora le distanze con Denis che, entrato in campo da meno di un minuto, all’11’ approfitta di un errore della difesa e manda in rete. Al 30′ Nicolas para anche un rigore a Giacomelli, concesso per un fallo di mano di Lakicevic.