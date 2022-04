Serie B, Vicenza ko e Baldini parte male. Cremonese prima Pordenone in C. Risultati

Il Benevento ne rifila 4 al Pordenone

Comincia con una sconfitta l'avventura sulla panchina del Vicenza dell'ex allenatore del Catania, Francesco Baldini. Al Menti i biancorossi sono stati battuti in rimonta dal Perugia che ha vinto col punteggio di 2-1. In vantaggio i veneti al 2' con Dalmonte poi rimonta umbra con i gol di Curado al 17' e Segre nella ripresa. Vicenza che ha confermato le difficoltà in attacco anche se gli uomini di Baldini hanno messo tanta intensità sfiorando il pareggio. L'ex Catania non è riuscito a dare la scossa al Vicenza che resta terzultimo in classifica con 25 punti. Nelle altre partite iniziate alle 15 successo della Cremonese in rimonta sul Cosenza e primo posto in classifica per i grigiorossi. Sconfitta per il Lecce sul terreno della Reggina e successo ampio del Benevento a Pordenone che retrocede aritmeticamente in Serie C.