Serie B: Vicenza ribalta il Lecce, ko la Cremonese. Spal salva

Grandi emozioni in Serie B con alcuni verdetti emessi a 90' dalla fine

Grandi emozioni nella penultima giornata di Serie B. Il Vicenza con un gol di Ranocchia in pieno recupero ha battuto il Lecce che ha dovuto rinviare la promozione in Serie A a 90' dalla fine. I veneti hanno ribaltato il risultato dopo il gol di Strafezza nella ripresa. Il Vicenza ha pareggiato con Diaw su rigore e poi Ranocchia ha siglato il 2-1 con un tiro dalla distanza. Sul match c'è una macchia: dopo il vantaggio dei salentini dal settore ospiti è stato lanciato un petardo esploso vicino al portiere biancorosso Contini poi costretto a lasciare il campo in barella. Il Vicenza contro l'Alessandria avrà l'opportunità di andare a playout in caso di vittoria. Per la promozione diretta successo importantissimo del Monza in casa contro il Benevento. Brianzoli che hanno scavalcato la Cremonese caduta in casa contro l'Ascoli con i marchigiani sicuri di accedere ai playoff. Per la salvezza la Spal ha battuto il Frosinone 3-0 ed ha centrato l'obiettivo visto che a Parma l'Alessandria ha pareggiato e adesso a 90' dalla fine la squadra estense non è più raggiungibile avendo un vantaggio di 5 punti. Buon punto del Cosenza a Pisa.