Serie B, vincono le prime quattro. La Reggina vede i playoff

Passo avanti dell'Empoli che vede la A

Redazione ITASportPress

Successo di Empoli, Lecce, Salernitana e Monza in questo turno di Serie B che non ha cambiato molto nelle zone alte della classifica dove hanno vinto tutte. Reggina in crescita e adesso con il successo di stasera vede i playoff.

Questi i risultati e la cronaca:

Brescia-Empoli 4-2

L’Empoli di Alessio Dionisi batte il Brescia e mette una seria ipoteca alla promozione nella massima serie. Al ‘Castellani’ e’ tutto quasi facile per la prima della classe, contro un Brescia coraggioso ma in difficoltà difensiva. A portare i padroni di casa in vantaggio dopo meno di 10 minuti, e’ un pasticcio clamoroso di Joronen che fa carambolare in porta un innocuo assist rasoterra di Parisi. Al raddoppio ci pensa Bajrami con un destro da fuori che finisce nell’angolino. Bjarnason accorcia le distanze con una girata rasoterra, ma a rimettere le cose a posto ci pensa Stulac allo scadere della prima frazione con un rasoterra velenoso che batte Joronen. Nella ripresa l’Empoli ha piu’ volte la possibilita’ di trovare il colpo del ko ma spreca molto. Donnarumma la riapre sugli sviluppi di un corner, ma e’ solo un illusione perche’ a cinque minuti dalla fine il tap-in di Matos chiude i conti e lancia l’Empoli verso la Serie A.

Lecce-Spal 1-2

Continua la marcia promozione verso la Serie A per il Lecce di mister Eugenio Corini che a Vicenza batte la squadra di Mister Mimmo Di Carlo, guadagnando tre preziosi punti e confermandosi seconda forza del campionato. I primi quindici minuti di gioco sono di marca ospite con Coda che cerca la via della rete ma Grandi c’e’. Al 17′ la prima giocata berica in area leccese con il gambiano Jallow che passa a Rigoni ma la palla finisce alta. I biancorossi si fanno in avanti in due occasioni con Giacomelli ma senza impensierire l’estremo difensore Gabriel. Prima della fine del primo tempo Henderson calcia una punizione che Grandi para. Nella ripresa dopo 5′ gli ospiti passano in vantaggio con Pettinari servito da Maggio. Il Vicenza non accusa il colpo e dopo tredici minuti Jallow pareggia i conti. Il pareggio dura solo tre minuti Henderson smarca il neo entrato Vandeputte e trafigge Grandi per il vantaggio giallorosso. Negli ultimi 15′ non vi sono azioni interessanti con il Lecce impegnato a difendere il vantaggio e dopo 5′ di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi: Vicenza-Lecce 1-2.

Monza-Cremonese 2-1

Torna al successo il Monza di Brocchi e lo fa superando per 2-1 la Cremonese, con fatica. Ospiti pericolosi al 9′ quando Ciofani con un perfetto colpo di testa chiama Di Gregorio ad una strepitosa parata evitando ai ragazzi di Brocchi una partenza ad handicap. Insiste in avanti la formazione di Pecchia che al 13′ ancora con Ciofani impegna il numero uno brianzolo che si salva in angolo. Dopo 30 minuti tutti degli ospiti al 34′ Frattesi smarcato da Mota Carvalho porta in vantaggio il Monza. Passano quattro minuti e il Monza raddoppia con Mota Carvalho bravo a mandare in rete la palla toccata da D’Errico. In avvio di ripresa subito la Cremonese con Strizzolo, Di Gregorio manda in angolo. Al 14′, dopo un rimpallo con Gaetano, e’ Sampirisi a riaprire la gara. Nei restanti minuti la Cremonese con Strizzolo cerca il gol del pareggio. Il Monza si affida al contropiede con Diaw. Vincono i brianzoli, biancorossi al quarto posto.

Pisa-Cosenza 3-0

Il Pisa supera il Cosenza per 3-0 e si mette alle spalle le tre sconfitte consecutive, mentre per gli ospiti occasione sprecata per avvicinare la salvezza diretta. Dopo 37 secondi c’e’ subito un’occasione con Mazzitelli che tira dal limite, ma il pallone e’ alto. Al 9′ Vido serve Palombi che calcia rapidamente, ma la sua conclusione sfiora il palo e va sul fondo. Al 14′ il Cosenza va vicino al gol, ma Gori e la traversa negano la gioia della rete al colpo di testa di Sacko. Al 28′ ghiotta chance per Vido che solo davanti al portiere mette sul fondo. Al 41′ Schiavi di testa sfiora il palo. Nella ripresa al 5′ il Pisa passa con Gucher bravo a sfruttare un errore difensivo. Il Pisa controlla facilmente la reazione del Cosenza e raddoppia al 27′ con una magistrale punizione di Mazzitelli. Al 41′ Marin, ben servito da Siega, firma il 3-0.

Reggina-Reggiana 2-1

Finisce 2-1 la sfida del Granillo delle due Reggio, la calabrese e l’emiliana, tra Reggina-Reggiana.

Decidono le reti di Montalto, Kargbo e Rivas. Sblocca subito la gara la Reggina che al 5′ va in vantaggio con Montalto che manda in rete di testa, su angolo calciato da Edera. Dopo il gol subito, la Reggiana prova a fare la partita ma non riesce a creare pericoli, a parte un tentativo di Ajeti di testa che, pero’, dopo un rimbalzo manda di pochissimo alto. Nel recupero, al 46′, gli emiliani trovano il pari con una bella giocata di Kargbo che in area evita Delprato e con un preciso diagonale sinistro manda in rete all’angolo basso, fuori dalla portata per Nicolas. Il secondo tempo procede equilibrato e senza grandi emozioni. Il pepe nella coda: al 42′ Rivas segna con un tiro di sinistro, su assist di testa di Liotti. Annullato al 90′ per fuorigioco il gol del 2-2 di Lunetta.

Salernitana-Venezia 2-1

Vittoria in extremis e ribaltando in pieno recupero il risultato. La Salernitana vince 2-1 in casa contro un ottimo Venezia. Nello scontro diretto all’Arechi partono bene i lagunari che sbloccano il risultato: è il 28′ quando Di Mariano va via a Casasola, crossa al centro, sponda di Forte per Maleh che controlla in area e di sinistro porta avanti i lagunari. Nella ripresa la Salernitana cerca di venir fuori. Al 34′ Maenpaa blocca una forte conclusione di Jaroszynski. Nel finale, 42′, la Salernitana coglie il palo con Djuric con il portiere lagunare ormai battuto. Poi, l’incredibile uno-due con doppietta di Gondo che al 48′ e al 50′ sorprende una difesa lagunare che gia’ pensava alla vittoria. Tre punti fondamentali per la Salernitana, sprecone il Venezia.

Cittadella-Chievo 1-0

Importante successo ai fini della qualificazione ai playoff per il Cittadella che al Tombolato piega con un diagonale di Gargiulo per 1-0 il ChievoVerona. La partenza e’ tutta a favore degli ospiti che si rendono sovente minacciosi sotto la porta di Kastrati. I padroni di casa operano di rimessa cosicche’ la gara viaggia su ritmi elevati ma con poche occasioni da gol. Interessante la punizione di Vita al 40′ che impegna Semper alla presa alta. Nella ripresa Venturato prova a cambiare qualcosa e riesce a prendere la supremazia del gioco. Il nuovo entrato Ogunseye si fa vedere con un colpo di testa che finisce alto. Pressing piu’ continuo dei granata ma di vere occasioni non se parla. La gara pero’ si sblocca a otto minuti dalla fine per merito di Gargiulo che da posizione decentrata riesce ad infilare un bolide di sinistro imprendibile per Semper. Ottavo gol stagionale per il mancino del Cittadella. L’opportunita’ per pareggiare c’è l’ha Ciciretti, ma da centro area spara alto.

Pordenone-Frosinone 2-0

Con un 1-2 di Ciurria al 19′ e 22′ minuto di gioco il Pordenone si porta a casa l’intera posta in palio nello scontro diretto salvezza con il Frosinone che chiude la 34a giornata di Serie BKT. A Lignano Sabbiadoro le due squadre iniziano timidamente con la prima conclusione di Ciano, bloccata facilmente da Perisan. Al primo tentativo i padroni di casa vanno in gol con palla in mezzo all’area spizzata di testa da Musiolik per Ciurria che da pochi passi supera Bardi. Tre minuti piu’ tardi il raddoppio con Zammarini che ruba palla a Carraro a meta’ campo e all’altezza del limite dell’area di rigore serve Ciurria che trova un sinistro ad incrociare che si insacca nell’angolino alle spalle del portiere ospite. Nella ripresa fa gioco il Frosinone creando pero’ pochi pericoli, con il Pordenone che controlla senza affanni. Con questa vittoria i friulani raggiungono i ciociari a quota 40 punti in classifica, a +3 sui playout a 4 giornate dalla fine del campionato ma con la sfida contro il Pisa da recuperare il 27 aprile.