Serie B, vincono solo Crotone e Parma poi solo pareggi. Risultati e classifica

Domani altre tre partite con il Pisa capolista che affronta l'Ascoli in trasferta

Tanti pareggi oggi in Serie B per le gare della 30a giornata. Il colpo più importante è quello del Crotone che conquista tre punti importanti contro il più quotato Frosinone. Altra vittoria in trasferta è quella del Parma che è passato a Vicenza. Sfiora solo l'impresa invece il Cosenza che rimonta sul Lecce. Pari anche fra il Brescia e il Benevento.