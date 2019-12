Serie B, vittorie esterne pesanti per Frosinone ed Entella su Juve Stabia e Pisa

Il Frosinone è definitivamente uscito dalla crisi. Nel pomeriggio di Serie B si sono svolte altre due partite della quindicesima giornata e i ciociari sono stati in grado di vincere a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia per 2-0: gol di Beghetto in apertura, chiude Ciano su calcio di rigore in pieno recupero. Terzo successo nelle ultime tre partite e quarto posto in classifica, tutto oro che cola dopo un avvio di campionato davvero complicato per i giallazzurri di mister Nesta. I campani restano nei playout. Per quanto riguarda l’altro match delle ore 15, successo esterno della Virtus Entella sul campo del Pisa per 2-0: anche qui un gol per tempo, prima Giuseppe De Luca e nel recupero la firma di Troiano.

Liguri alla seconda vittoria filata, 22 punti e squadra all’interno della griglia playoff. Il Pisa resta nel limbo, fra playoff e playout, con 20 punti totali.