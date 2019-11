Serie B: vittorie per Benevento e Pordenone, pari tra Empoli e Venezia

Continua la fuga del Benevento. Gli uomini di Pippo Inzaghi conquistano il terzo successo nelle ultime quattro partite. Al Vigorito i giallorossi battono il Crotone per 2-0. Viola e Improta i marcatori del successo dei campani. Alle loro spalle resiste il Pordenone che vince contro il Perugia con un rotondo 3-0. Le reti dei ramarri portano la firma di Gavazzi, Ciurria e Mazzocco. Il derby campano sorride alla Juve Stabia: le vespe battono la Salernitana per 2-0 grazie ai gol di Cisse e Canotto. Vince in trasferta il Trapani: la doppietta di Pettinari batte il Livorno e vanifica la rete di Mazzeo. Finisce 1-1 la sfida tra Empoli e Venezia: al gol dei toscani con Mancuso replica Aramu nel finale.