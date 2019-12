Serie B, volano Frosinone e Virtus Entella. Empoli contestato, pari Venezia-Spezia

Il pomeriggio di Serie B, giunta alla sedicesima giornata, ha visto protagoniste in positivo Frosinone e Virtus Entella, giunte entrambe alla terza vittoria consecutiva. I giallazzurri di Nesta sono riusciti a vincere in casa allo Stirpe per 2-0 sul Pescara, grazie ai gol di Maiello e Dionisi, mentre i liguri con lo stesso risultato hanno trovato il successo sull’Empoli con le reti di Morra e Manuel De Luca, entrambe nel primo tempo. La squadra di Muzzi, che aveva dato qualche segnale positivo nella scorsa giornata contro l’Ascoli, non riesce a trovare una via d’uscita, per questo i tifosi hanno contestato, chiedendo un confronto diretto con il capitano Maietta. Il Frosinone sale al secondo posto con 26 punti, e a -1 c’è proprio la neopromossa Entella.

Nelle altre due partite, da registrare il successo dell’Ascoli per 1-0 sul Cittadella: frena dunque la formazione di Venturato, riparte quella di Zanetti. Marchigiani che, in piena zona playoff, giungono a -1 proprio dagli avversari di oggi (decide il gol del solito Scamacca). Pareggio fra Venezia e Spezia per 0-0, due squadre a metà classifica e più vicino ai playout (espulso nei liguri Maggiore nella ripresa).