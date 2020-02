Serie B: volo Salernitana. Il Chievo vince ancora, crisi Pordenone

L’allarme Coronavirus non ferma totalmente il calcio giocato. Il pomeriggio della Serie B vede conferme e sorprese. La Salernitana continua a volare in alto. I campani si godono l’ottimo momento di forma e agganciano il quarto posto e la zona playoff. E il secondo posto del Frosinone dista solamente 4 punti. Esce sconfitto dal confronto con la formazione di Ventura il Livorno, sempre più inguaiato in classifica. Decide una rete di Djuric dopo 6 minuti, bravo a sfruttare il passaggio di Lopez e l’uscita difettosa di Zima. La Salernitana sfiora il raddoppio nel primo tempo con Lopez e Gondo nella ripresa. Nel finale emerge il Livorno che non riesce a pareggiare, nonostante le buone occasioni capitate a Marras e Ferrari.

CHIEVO OK – Sorride anche il Chievo Verona che vince e supera il Pordenone nello scontro diretto. I ramarri sembrano ormai in crisi di risultati, come testimonia la discesa dal secondo all’ottavo posto in classifica. Decisiva la marcatura di Garritano, bravo a finalizzare una bella azione corale con un gran tiro a giro. Il Pordenone va vicino al pari con Pobega, il più incisivo dei neroverdi. Non basta per strappare l’1-1. Finisce 1-0 e il Chievo sale al settimo posto.