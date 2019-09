Soddimo fa gioire la Cremonese: Ascoli al tappeto 1-0

Niente sorpasso in vetta per l’Ascoli. I marchigiani non riescono a superare nuovamente Empoli e Salernitana e restano al terzo posto. Fatale la caduta a Cremona nel posticipo della sesta giornata. La Cremonese sfrutta un avvio migliore e trova il gol-partita al 20′ con Soddimo che trova un destro perfetto dal limite dell’area. I grigiorossi sfiorano il raddoppio, ma trovano sulla loro strada un super Leali. Per il resto l’Ascoli tenta una timida reazione, ma i lombardi controllano bene la gara. Finisce 1-0, la Cremonese risale in classifica, mentre i bianconeri chiudono tra i rimpianti.