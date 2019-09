Sorrentino riparte dalla Serie B? La Juve Stabia ci pensa

Attualmente svincolato, reduce dalla retroscessione con il Chievo, Stefano Sorrentino, storico portiere di grande esperienza, potrebbe ripartire dalla Serie B, questa volta però, non con i veronesi, bensì con la Juve Stabia.

Nove reti subite nelle prime quattro giornate di campionato, le ultime cinque delle quali nella pesante sconfitta interna patita ieri sera contro l’Ascoli. La Juve Stabia non sembra aver ancora trovato la giusta solidità nel pacchetto arretrato e pare voglia puntare su un calciatore di grande importanza come l’ex Chievo. Sorrentino, attualmente svincolato, rappresenterebbe un rinforzo importantissimo. L’ex Chievo, a 40 anni, ha sempre fatto intendere di non volersi ancora fermare e potrebbe ripartire dalla serie cadetta. Secondo Sky, infatti, il portiere che già nel 1999-2000 aveva fatto parte della Juve Stabia in C1, potrebbe presto aggregarsi al gruppo e portare quel bagaglio d’esperienza giusto per sistemare la difesa e far fare un altro tipo di campionato alle Vespe.