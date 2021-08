Spal, arrivano Zuculini e Abou

La Spal mette a segno un doppio colpo in entrata

La sua esperienza prosegue in Spagna per due stagioni col Real Saragozza (37 presenze e una rete). Nel 2014 ritorna in Italia giocando nel Bologna per due annate con 37 presenze e 3 reti. Nelle due stagioni successive, si trasferisce a Verona per un totale di 25 presenze, rientrando in Argentina nel Colon l’anno dopo. Torna in Italia nel 2019-2020 per giocare con la maglia del Venezia, con cui colleziona 18 presenze. L’ultima esperienza è in Uruguay col Defensor Sporting. E’ stato convocato anche nelle selezioni Argentine Under17 e Under20, nonché in nazionale maggiore. Benvenuto Franco!