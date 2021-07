Spal avrà in gestione l’impianto sportivo fino al 2037

Firmata la nuova convenzione tra la società biancazzurra e il Comune di Ferrara

S.P.A.L. srl e Comune di Ferrara hanno firmato questa mattina nel Municipio estense una nuova convenzione per la gestione dello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. La società biancazzurra avrà in gestione l’impianto sportivo fino al 2037. L’incontro, a cui erano presenti le testate giornalistiche, ha visto la presenza del sindaco Alan Fabbri per l’Amministrazione comunale insieme al presidente Walter Mattioli e al direttore generale Andrea Gazzoli per il Club biancazzurro.