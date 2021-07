Spal, c’è l’accordo con Tacopina ma slitta firma preliminare

Il contratto preliminare entro venerdì prossimo sarà firmato. Per il closing invece se ne parlerà ad agosto

E' slittata di qualche giorno la sottoscrizione del contratto preliminare (prevista per oggi inizialmente) che porterà il passaggio della totalità delle quote azionarie della Spal dalla famiglia Colombarini all’avvocato italoamericano, Joe Tacopina da ieri sera a Ferrara. Il club estense sulla vicenda ha pubblicato una nota con foto di Tacopina che stringe la mano a Simone Colombarini.

Avviate insomma le ultime verifiche e relativi scambi di documenti tra le parti che non dovrebbero portare sorprese o dubbi sull'operazione. Da quanto trapela il contratto preliminare sarà sottoscritto entro venerdì prossimo. Tacopina partirà domani per New York e apporrà poi sul contratto preliminare la firma elettronica digitale. Per il closing sarà necessario attendere alcune settimane, che potrebbero essere definite di interregno, con l’attuale proprietà ancora chiamata a gestire la quotidianità, ma concordando ogni mossa con Tacopina e soci.