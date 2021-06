Spal, Clotet attende ma intanto Tacopina accelera

Clotet proverà a ripetere alla Spal il rendimento e i risultati dei suoi mesi bresciani: da febbraio a maggio ha ottenuto 34 punti in 15 partite (alla media di 1,88 a match)

Redazione ITASportPress

La Spal non ha ancora ufficializzato il nuovo allenatore Pep Clotet nonostante le continue voci di mercato che danno per certo l'approdo dell'ex Brescia a Ferrara al posto di Rastelli. La dirigenza biancoazzurra, che ha ammesso di non poter spendere parecchio, ha deciso di puntare sul mister che non ha pretese esorbitanti e che ha fatto bene con le Rondinelle dal suo arrivo portando il Brescia in zona playoff. Clotet proverà a ripetere alla Spal il rendimento e i risultati dei suoi mesi bresciani: da febbraio a maggio ha ottenuto 34 punti in 15 partite (alla media di 1,88 a match).

CLOTET - Ma questo non è bastato per convincere il patron Massimo Cellino che ha deciso di affidare la panchina biancazzurra a Pippo Inzaghi. Clotet in Italia non ha esperienza. Ha iniziato con l'Espanyol ed è diventato campione di Spagna con la categoria Juveniles (Under 18), poi tanto girovagare. Prima in Svezia con il Malmö FF e l'Halmstads e Viking FK in Norvegia. Poi in Spagna al Malaga dietro Pellegrini dal 2012 al 2013, prima di spiccare il volo verso il Galles. L'ex allievo di Marcelo Bielsa adesso potrebbe ripartire dalla Spal che però nei prossimi giorni quasi sicuramente cambierà proprietà passando dalla famiglia Colombarini al gruppo americano rappresentato da Joe Tacopina.

ACCELERATA - Tacopina ha un progetto di rilancio importante per il club di Ferrara con una potenza di fuoco da 50 milioni di euro. Di solito decide lui il nome dell'allenatore come ha fatto a Catania lo scorso mese di marzo. Pur non essendo ancora presidente etneo, ha imposto Francesco Baldini al posto dell'esonerato Peppe Raffaele. E' molto probabile che Tacopina e il suo staff, abbiano in testa un altro allenatore e pertanto la società di via Copparo prima di depositare in Lega il contratto di Clotet attende gli sviluppi della trattativa che potrebbe concludersi la prossima settimana. Da Catania potrebbe arrivare anche il centrocampista Nana Welbeck che è svincolato anche se su di lui ci sono un club sloveno e un club di Serie A. Il consulente di fiducia dell'americano, Dante Scibilia, sta lavorando proficuamente e senza sosta. Neanche in questo weekend il commercialista veneziano si è concesso una pausa. C'è la consapevolezza di chi compra e chi vende di chiudere questa operazione presto, forse già la prossima settimana. Tacopina potrebbe arrivare presto a Ferrara per apporre la firma sul contratto. Poi sarà lui il nuovo presidente della Spal e stavolta la foto che farà al Castello Estense non sarà di spalle.