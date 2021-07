Spal, Clotet: “Conosco i piani di Tacopina e mi piacciono molto sue idee”

Prime parole del nuovo tecnico

Redazione ITASportPress

Giornata di presentazione in casa Spal per mister Josep Clotet Ruiz, conosciuto come Pep Clotet. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa questa mattina spiegando le sue ambizioni per la stagione che incombe e le sue caratteristiche tecniche e tattiche.

Le parole di Clotet

AMBIZIONE - "C'è grande ambizione da parte della società e della dirigenza che sta lavorando per rinforzarci. Anche da parte della proprietà che sta arrivano. Ma non dobbamo andare con fretta. Non dobbiamo rischiare di volere tutto subito e di fare le cose con fretta. Dobbiamo analizzare bene e capire quale tipo di calciatore ci serve". "A me piace una squadra giovane, intelligente, che ha fame di voler fare", ha detto Clotet.

CREDO TATTICO - "Io credo in una squadra che si muove di gruppo, con piccoli movimenti di gruppo. Aggressività e voglia di essere pronti per attaccare e allo stesso tempo nel recupero palla. Mi piace il pressing e il calcio offensivo". "Il modulo? La mia base è il 4-3-3 con delle variazioni. Sicuramente mi piace attaccare con tre attaccanti. Ogni tanto ho usato altri moduli. So che in Italia il modulo è importante, ma l'idea di gioco va oltre il modulo in sé. Chiedo una squadra versatile e dinamica".

SERIE B - "Differenze tra Championship inglese e Serie B? Beh, credo che la serie cadetta italiana sia molto tattica mentre in Inghilterra c'è un'intensità fisica maggiore. Il numero di gare sono tante e per giocarle su un certo livello è difficile. Queste sono le differenze principali. Le squadre di Serie B sono molto organizzate tatticamente e difendono come squadra e non come singolo".

TACOPINA - "Ho parlato con la nuova proprietà e con Joe Tacopina e mi ha trasmesso una mentalità simile alla mia. Una idea di crescita del club. Tacopina ha un piano chiaro e un obiettivo definito da raggiungere. Il suo progetto mi piace molto"