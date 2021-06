Spal, Colombarini: “Andremo avanti da soli ma riduciamo investimento. Su Tacopina…”

Il patron del club estense si è concentrato sui temi di attualità del sodalizio di via Copparo

Redazione ITASportPress

Il patron della Spal Simone Colombarini ha parlato in sala stampa del futuro del club di via Copparo illustrando i progetti e facendo luce sulle manifestazioni di interesse arrivate da nuovi investitori. Presente anche il presidente Walter Mattioli che ha parlato del nuovo allenatore. Queste le dichiarazioni riprese da Itasportpress.it. "Siamo entrati 8 anni fa in questo club con l'idea di non volerci guadagnare -ha sottolineato Colombarini-. Oggi abbiamo sforato i parametri anche per colpa della pandemia e i debiti sono saliti. I costi non sono calati e il paracadute della Serie A non ha coperto tutte le spese di un anno. Ci iscriviamo al campionato e copriremo le perdite ma se andiamo avanti noi da soli non possiamo più spendere tanto".

TACOPINA - "Non posso fare percentuali su questa trattativa anche perchè non c'è nulla di firmato. Ci sono arrivate tante manifestazioni di interesse che valuteremo. Chi arriva però deve fare il bene per questa società"

TIFOSI - "Non siamo in grado di rispondere alle aspettative della tifoseria che chiede sempre di più e nuovi investimenti. Noi siamo pronti a partire col nuovo campionato e con quelle che saranno le nostre risorse. Ripeto sono arrivate manifestazioni di interesse di tutti i tipi e abbiamo ascoltato tutti perchè vogliamo fare il meglio per questa città. Le valuteremo con calma ma abbiamo sottoscritto un patto di riservatezza e quando firmeremo un documento ufficiale daremo notizie di tutto con la massima trasparenza. Siamo pronti a partire con la gestione attuale ma bisogna ritrovare quell'entusiasmo dei primi anni".

MATTIOLI - Queste le dichiarazioni del presidente Walter Mattioli: "Tutti mi chiedono notizie sul futuro del club, ma parlare di investitori a giugno crea solo tensione. Noi abbiamo continuato a lavorare senza sosta, poi se arriva una nuova proprietà metterà in campo uomini diversi e mi farò da parte. La proprietà Colombarini continuerà ad ascoltare nuove proposte ma noi andiamo avanti e presenteremo lo staff domani e poi l'allenatore nuovo la prossima settimana. In ritiro l'11 luglio a Mezzana in Trentino fino al 24 luglio. Cederemo i calciatori che hanno concluso un ciclo e porteremo a Ferrara giocatori nuovi giovani che arriveranno dall'Atalanta, Fiorentina e Sassuolo".