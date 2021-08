Spal, Colombarini: “Per il bene del club sanato debiti e ceduto a Tacopina”

Simone Colombarini ha spiegato come è nata la trattativa con Tacopina

La prossima settimana la Spal cambierà proprietà visto che la famiglia Colombarini cederà il club alla cordata rappresentata da Joe Tacopina che arriva a Ferrara in anticipo per lunedì 9 o al massimo il giorno dopo l’acquisto del club e, di conseguenza, procedere ai rinforzi per la squadra. Simone Colombarini ha spiegato a Teleestense perchè ha detto sì all'avvocatio italoamericano: "La Spal ha bisogno di investimenti importanti e quando nel nostro percorso ci siamo trovati di fronte un possibile nuovo investitore che è venuto qui e ha manifestato di portare avanti un progetto, abbiamo agevolato questo passaggio e non ostacolato. La nostra non è una uscita indolore ma chi arriva qui si trova una strada aperta visto che abbiamo dato il nostro contributo per ripianare quella parte di debiti che era stata accumulata negli ultimi due anni che sono stati veramente difficili e mi è sembrato giusto nei confronti della Spal e della città approfondire il discorso e cedere la società".