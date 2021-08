Spal, dal Lecce arriva Mancosu

Coi salentini, ha vinto due campionati, uno di Lega Pro e uno di Serie B: cinque stagioni in cui ha indossato per 180 volte la maglia giallorossa segnando 50 reti

Colpo di mercato della Spal che si è assicurata le prestazioni sportive di Marco Mancosu ex Lecce. Tacopina continua la sua campagna acquisti e entro le prossime ore sono attesi nuovi annunci. Questo il comunicato del club spallino: S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Lecce le prestazione sportive del centrocampista Marco Mancosu. Il neo giocatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Classe 1988, nato a Cagliari, Mancosu è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari Calcio, squadra con cui ha debuttato a 18 anni, subentrando in Ascoli-Cagliari, ultima giornata di Serie A 2006-2007, gara dove ha segnato la prima rete nei professionisti con un colpo di testa. Successivamente, ha maturato diverse esperienze a Rimini, Empoli, Siracusa fino al Benevento in Lega Pro, club dove ha trascorso due stagioni (2012-2014) e collezionato 60 presenze e 15 reti. La sua carriera è proseguita nella Casertana: altre due stagioni sempre in Lega Pro con 59 presenze e 11 reti, prima di arrivare al Lecce nel 2016. Coi salentini, ha vinto due campionati, uno di Lega Pro e uno di Serie B: cinque stagioni in cui ha indossato per 180 volte la maglia giallorossa segnando 50 reti. E’ stato convocato nelle selezioni azzurre Under15, Under16, Under17, Under20 e Under21: con la stessa Under17, ha partecipato al Campionato Europeo di categoria del 2005 in Italia classificandosi al terzo posto. Benvenuto Marco!