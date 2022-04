Spal, dg Gazzoli: “Fiducia nella squadra e Tacopina manda messaggi a tutti”

Il punto del dg del club biancoazzurro a pochi giorni dal match contro il Brescia

A quattro giorni dal difficile match contro il Brescia, che dirà molto sulle speranze di salvezza della Spal, è intervenuto il direttore generale Andrea Gazzoli, per analizzare i temi del momento che non riguardano il solo aspetto tecnico. “Il risultato sportivo in una squadra di calcio pesa per il 100% della vita aziendale della società e finisce per determinare certe scelte. Inutile dire che in ballo c’è molto, ma quello che più è fondamentale dire oggi è che la Spal è viva e c’è così come c’è il suo futuro, che è solido e sano, e che inevitabilmente sarà anche determinato dai risultati che arriveranno. Stiamo sviluppando tanti progetti sia per la fase finale di stagione che in quella futura. Il nostro obiettivo è la salvezza e a riguardo c'è grande fiducia nella squadra e nei tifosi sempre vicini così come il presidente Joe Tacopina che è molto ottimista. Dagli Stati Uniti ogni mattina ci manda messaggi per stimolarci. Sarà qui in Italia nel match contro il Frosinone, l'ultimo casalingo della stagione. Sappiamo che finché non c’è il risultato sportivo non ci si può proiettare agli anni prossimi. Ma, comunque, due mesi fa non eravamo già salvi e ora non siamo già retrocessi. La medicina da dare adesso è svolgere bene il proprio lavoro perchè la squadra che va sul campo ha le doti per raggiungere l'obiettivo"