Spal, Di Francesco fa crack: lesione al collaterale del ginocchio destro

La stagione di Federico Di Francesco inizia male, anche se per motivi che non hanno niente a che vedere con le prestazioni di campo. Il calciatore della SPAL si è infortunato a pochi giorni dal via della stagione di Serie B nel corso di una gara amichevole giocata contro l’Udinese di mister Gotti. Il figlio dell’allenatore del Cagliari ha rimediato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro.

IL COMUNICATO DELLA SPAL

“Durante la gara amichevole Udinese-SPAL, disputata sabato 19 settembre, l’attaccante biancazzurro Federico Di Francesco in uno scontro di gioco fortuito con un avversario ha riportato lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato terapia conservativa”. Con questo comunicato ufficiale la SPAL ha voluto annunciare l’infortunio di Federico Di Francesco.

