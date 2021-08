Spal, domani mattina Tacopina nuovo presidente

Domani il closing che darà via alla quarta avventura in Italia di Tacopina

Poche ore ancora e Joe Tacopina sarà il nuovo presidente della Spal e succederà a Walter Mattioli. L’appuntamento per il passaggio di consegne dalla famiglia Colombarini al frontman di una cordata di investitori a stelle e strisce, è stato fissato per domani mattina, venerdì 13 agosto, alle 8.45. E' dunque arrivata la giornata decisiva per il cambio di proprietà. Le firme saranno apposte nello studio del notaio Francesco Leoni in via Palestro. Tacopina da qualche giorno si trova a Ferrara e tra selfie e molte strette di mano, si è integrato subito e la nuova piazza. Joe Tacopina ha preso posto in tribuna d’onore nell'ultima amichevole della sua Spal, al Mazza. Dopo il closing nel pomeriggio presso la Sala Stampa dello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si terrà conferenza stampa societaria alla presenza di Simone Colombarini e Joe Tacopina .