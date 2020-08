Spal, dopo Bonifazi altri tre positivi al Covid

Altri contagi alla Spal dopo quello comunicato ieri di Bonifazi. Questo il nuovo annuncio del club estense: Spal srl comunica che in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della Prima squadra, tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19. Come previsto dal protocollo in essere, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie. Adesso bisognerà capire se i quattro positivi al Covid potrebbe condizionare la preparazione al prossimo campionato di Serie B della Spal.