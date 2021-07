Spal, è Catellani il nuovo responsabile del settore giovanile

A livello societario si avvicina il giorno della firma del contratto preliminare

Il calciomercato della Spal fa segnare alcune novità in attesa della fumata bianca per la svolta societaria con l'arrivo di Joe Tacopina nella sede di via Copparo. Ieri la cessione, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, al Monza di Mattia Valoti. Nel mirino in entrata ci sono anche Zuculini ex Bologna e Modolo del Venezia. Oggi il club estense, che si allena già a Mezzana in Trentino, ha ufficializzato il nuovo responsabile del settore giovanile. Questo il comunicato del club estense: