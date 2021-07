Spal, Fabbri: “Tacopina, qui chi prende il calcio deve sposare principi e valori”

Il primo cittadino avvisa il futuro presidente del club estense

Redazione ITASportPress

La nuova Spal che ha in mente Joe Tacopina non prevede nello staff dirigenziale l'attuale presidente Walter Mattioli, che è anche consigliere di Lega. Pochi giorni ancora e Mattioli sarà fuori dal sodalizio estense visto che il closing è previsto per il 9 agosto. “Joe Tacopina l’ho incontrato solo una volta all’inizio a Mestre, ma mi era già stato detto che non facevo parte del progetto e che non c’era un futuro alla Spal per me. Se qualcuno mi farà vedere un progetto non avrò nessun problema a discuterne -riporta estense.com-. Non ho problemi nemmeno a tornare nelle categorie più basse. Ho visto la A, ma posso anche iniziare di nuovo da un’Eccellenza o una Serie D. L’importante è che ci sia un progetto che stimoli, poi vediamo. Valuterò con calma. Il mio desiderio è rimanere nel calcio, far crescere i ragazzi, divertirsi con loro e regalargli un sogno. Qualcosa nella mia vita devo dire che l’ho fatto. Sono stato per 33 anni presidente e ho vinto 11 campionati. Spero di restare in questo ambiente per continuare con questa politica”.

SALUTO - “Il periodo è particolare. Si fanno acquisti che devono essere condivisi. A maggior ragione se si prendono giocatori con ingaggi molto pesanti. Se uno vende, l’altro deve dire sì. Se uno compra l’altro deve dire sempre di sì. Probabilmente si creano un po’ di situazioni strane con l’allenatore che si aspetta dei giocatori che magari arriveranno. Sono tutti li approvati e si aspretta di chiarire gli ultimi aspetti e poi saranno annunciati -conclude Mattioli che ammette di aver pensato di salutare i tifosi il prossimo 4 agosto nel corso dell'evento della presentazione delle maglie. "Arriveranno tanti tanti tifosi per un ultimo saluto. Non posso davvero che ringraziarli in questi anni, in cui sono stati sempre vicini. Mi dispiace uscire di scena per loro perchè si era creata una sinergia particolare”.

DG GAZZOLI - Andrea Gazzoli invece resta al suo posto e Tacopina ha fiducia nel dg estense: “Il campionato è difficile -afferma - e ci prepareremo per essere pronti alle sfide che ci aspettano. Sul mercato il momento è particolare a prescindere dalla situazione della proprietà. Il mister sta però lavorando bene, ha valutato bene molti ragazzi giovani che hanno fatto buone cose nel campionato Primavera. Sicuramente – annuncia – arriveranno giocatori per essere pronti. Il mercato è fatto di situazioni e imprevisti ma ci siamo. Io ora penso a fare bene il mio lavoro come ho fatto fino a oggi. Continuiamo giorno per giorno a impegnarci per il bene della Spal come abbiamo sempre fatto in questi anni. Siamo nel periodo di mezzo tra il preliminare e un passaggio di proprietà, ma assicuro che il tutto è stato pensato da chi lascia e da chi subentra per il bene della società, consapevoli che la città e i suoi tifosi hanno bisogno di passione e attaccamento”.

SINDACO - Sulla nuova Spal a stelle e strisce è intervenuto anche il sindaco Alan Fabbri: “Non ho ancora avuto modo di conoscere i nuovi proprietari. Sono salito un giorno in ritiro a salutare squadra e mister e c’è attesa per il cambio di gestione. Credo che la famiglia Colombarini non agisca a caso però e che siano persone responsabili. Così penso che abbiano fatto ciò per dare un valore aggiunto alla Spal. Aspettiamo Joe Tacopina – ha concluso il primo cittadino -, lo accoglieremo e insieme a lui collaboreremo. L’importante è che si sappia che chi compra una squadra in Italia non acquisisce solo la parte sportiva, ma anche il territorio, l’identità e la tradizione. Chi si avvicina al calcio nella nostra città e nella nostra provincia sposando questi principi e valori penso che avrà molto da parte del territorio”.