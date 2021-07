Spal, firmato il contratto preliminare da Colombarini e Tacopina

Per il closing bisognerà attendere il 7 agosto

L’appuntamento tanto atteso è arrivato: questo pomeriggio sono state apposte le firme sul contratto preliminare che porterà il passaggio della totalità delle quote azionarie della Spal dalla famiglia Colombarini all’avvocato italoamericano Joe Tacopina. Quest'ultimo ha messo firma elettronica digitale in quanto si trova a New York a differenza dei Colombarini presenti a Ferrara. Il contratto preliminare si sarebbe dovuto firmare il 7 luglio ma le ultime verifiche e relativi scambi di documenti tra le parti hanno fatto slittare la data di qualche giorno, ma si sapeva che non vi erano sorprese o dubbi sull'operazione. Per il closing sarà necessario attendere il 7 agosto. Tacopina sarà a Ferrara due giorni prima. E sarà il giorno cruciale per porre fine alla gestione dell’attuale proprietà chiamata a gestire la quotidianità, ma concordando ogni mossa con Tacopina e soci.