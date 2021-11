SPAL, Giuseppe Rossi in attesa del debutto cerca casa e accoglie la famiglia

Per la prima volta si misurerà con la B l'ex calciatore del Genoa

Sono ripresi questa mattina i lavori dei biancazzurri di mister Pep Clotet al Centro Sportivo “G.B. Fabbri” in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Alessandria. La sfida, valida per la 13° giornata del Campionato Serie B, si giocherà sabato 20 novembre alle ore 14:00 allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Intanto Giuseppe Rossi attende con ansia il giorno del debutto con la squadra estense. Il calciatore svincolato voluto da Joe Tacopina che lo conosceva personalmente, ha chiuso l'avventura al Real Salt Lake City (4 presenze e 1 gol) nel campionato americano. Domani intanto arriva la sua famiglia e insieme sceglieranno un appartamento a Ferrara. Per l'ex di Genoa e Villareal sta per arrivare il giorno del debutto.