Spal, ha firmato Giuseppe Rossi che ha scelto la 49

Bel colpo per la Spal che si affida all'esperienza di Rossi

Giuseppe Rossi è ufficialmente un nuovo calciatore della Spal. L'attaccante classe '87 ha firmato il suo nuovo contratto e si è fatto immortalare con la maglia numero 49. L'ex di Parma e Fiorentina si è legato agli emiliani fino a fine stagione firmando un annuale con rinnovo in caso di promozione in Serie A. Soddisfatto anche il presidente Joe Tacopina che lo ha voluto a Ferrara credendo molto nella sua voglia di mettersi in gioco in Serie B, torneo dove non ha mai giocato prima. Pepito era svincolato dopo l'esperienza non esaltante (4 presenze e 1 gol) al Real Salt Lake City, nel campionato americano. Spetterà a mister Clotet utilizzarlo al meglio.