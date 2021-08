Spal, il mercato decolla: 5 colpi in entrata di Tacopina

Si attendono le fumate bianche per i 5 nuovi elementi che Tacopina affiderà a Clotet

Dopo essersi preso ufficialmente la Spal, Joe Tacopina, che rimarrà in Italia fino al 31 agosto, segue il mercato da vicino insieme al ds Giorgio Zamuner e il dg Andrea Gazzoli. Il club estense sta per chiudere tre operazioni in entrata. Dall'Atalanta arriveranno oltre al centrocampista classe '00 Jacopo Da Riva, anche David Heidenreich difensore anch'esso classe ‘00. In dirittura d'arrivo anche Capradossi dallo Spezia. Ma potrebbe essere un fine settimana scoppiettante con l'annuncio di Jacopo Segre dal Torino e dello svincolato Zuculini. A Itasportpress, l'avvocato aveva preannunciato i cinque colpi: "Ci servono quattro o cinque elementi e comunque un difensore, due centrocampisti e un attaccante. Un organico di giovani di livello con qualche calciatore esperto come lo svincolato Franco Zuculini che arriverà a Ferrara nei prossimi giorni. La squadra sarà rafforzata e con Clotet c'è una grande intesa e sono veramente molto contento di come sta lavorando essendo un grande allenatore".