Spal, il regalo di Tacopina per puntare alla A: il difensore Aya

La Spal vuole provare a fare il salto di categoria subito potendo contare sull'investimento e l'entusiasmo di Tacopina

La Spal è a caccia di rinforzi per la stagione che sta per iniziare e che vedrà il club estense ai nastri di partenza della Serie B per il secondo anno consecutivo. Il ds Giorgio Zamuner si sta occupando del mercato e lo farà anche dopo il passaggio del club dalla famiglia Colombarini alla cordata americana dell'avvocato Joe Tacopina. Agosto mese cruciale per il passaggio definitivo visto che il tycoon italoamericano dopo aver firmato il preliminare la scorsa settimana sarà a Ferrara due giorni prima del closing previsto per giorno 7 del mese prossimo.

AYA - L’attuale proprietà sta gestendo la quotidianità, ma concorda ogni mossa con Tacopina e soci anche sul mercato. E un calciatore finito nel mirino del club estense, è il forte difensore Ramzi Aya classe '90 determinante dal primo momento a Salerno dove ha conquistato la prima promozione della carriera in Serie A. Un 2021 da incorniciare per un ragazzo battagliero in campo, ma umile e simpatico fuori dal rettangolo di gioco che in maglia granata ha collezionato 25 presenze e un gol godendo della fiducia del mister Fabrizio Castori ma anche del predecessore Ventura. Aya dopo le due ottime stagioni a Catania in C (2017/19), è andato a Pisa in B collezionando 18 presenze e un gol. Il contratto con la Salernitana scadrà a giugno 2022 ma il difensore, secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, sarebbe felice di riprovare la scalata alla A a Ferrara visto che Tacopina vuole fare le cose in grande.