SPAL, in arrivo il difensore Varnier dal Como ma di proprietà dell’Atalanta

Il ds Lupo al lavoro per rivoluzionare la squadra

Ha toccato diversi punti importanti il dg della SPAL, Andrea Gazzoli ai microfoni di Radio Sound, ospite del programma ‘On the Mike’. Confermato il ritiro in Trentino a Mezzana in val di Sole dove la squadra di Venturato tornerà a lavorare all’inizio di luglio. La squadra verrà per gran parte rivoluzionata con tanti nuovi volti in arrivo e altri che invece partiranno. Vernier del Como ma di proprietà dell'Atalanta potrebbe arrivare. Altra novità il ritorno della campagna abbonamenti e l'anticipazione che la prima gara di campionato si disputerà nel weekend di Ferragosto al Mazza. Niente voli pindarici per il club di via Copparo, il cui obiettivo principale resta conservare la categoria e consolidarsi a livello societario. Per quanto riguarda lo stadio c’è l’intenzione di inserire il Mazza all’interno dei percorsi culturali di visita alla città. Infine, in campo giovanile la delusione per la retrocessione della Primavera è stata mitigata dal percorso straordinario della selezione under 18, in corsa per lo scudetto di categoria, e presto verrà inaugurato un nuovo convitto. Poi la conferma che Tacopina vuole portare il brand fuori dall'Italia e precisamente negli Stati Uniti e in Australia.