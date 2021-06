Spal, l’attuale dirigenza ha scelto per la panchina Clotet

L'ex del Brescia prende il posto di Rastelli ma potrebbe non cominciare la stagione

L'attuale dirigenza della Spal si sta occupando del mercato in attesa che si concluda la trattativa con Joe Tacopina. Il ds Zamuner ha trovato l'accordo con il tecnico Josep Ruiz Clotet, lo scorso anno al Brescia. Ma il gruppo Tacopina poi cambierà l'allenatore come ha ammesso l'avvocato italoamericano a Itasportpress prendendone uno di fiducia. La Spal per il momento ha trovato l'accordo con il successero di Rastelli. Clotet, come riporta Sky, ha vinto la concorrenza di Venturato, Bucchi e Pavanel, ma è un tecnico a tempo.