Spal, l’ex del Catania Sipos nella casa di Tacopina

L'attaccante croato si allena con il club di Ferrara

L'attaccante Leon Sipos, nato a Varaždin, in Croazia, il 28 febbraio 2000, si è messo in luce a Catania in questa stagione dove ha segnato 6 gol in campionato. Dopo l'esclusione del club rossazzurro dalla Serie C, il croato ha deciso di rimanere in Italia. Il calciatore infatti da oggi si trova a Ferrara dove è a disposizione del tecnico della Spal, Venturato. Sipos è una scoperta dell'ex dg del Catania, Maurizio Pellegrino che così lo presentò:"Se Leon Sipos è arrivato al Catania, è perché di lui non si era accorto nessuno. Volevamo un attaccante giovane e Sipos faceva per noi avendo intelligenza calcistica abbinata a un gran fisico, in questo mi ricorda Dzeko". Il Catania aveva un diritto di riscatto fissato a cifre modeste ma adesso Leon potrà dimostrare di essere pronto anche per la Serie B. Il suo destino è nelle mani di Joe Tacopina, patron della squadra estense che ha confermato a Itasportpress che il calciatore è per il momento in prova.