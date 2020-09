SPAL, Lo sfogo di Marino: “Se i giocatori non avranno la testa giusta manderò in campo i ragazzini”

Pasquale Marino è entrato ufficialmente a pieno regime nel mondo SPAL, a confermare il fatto sono le parole di oggi del tecnico ex Empoli, che dopo l’amichevole vinta per 2-1 dai suoi ragazzi contro il Pontedera ha utilizzato parole abbastanza forti nei confronti della squadra.

“SONO PRONTO A FAR GIOCARE I RAGAZZINI”

“Vedo una certa applicazione e voglia di migliorare da parte di questi ragazzi, anche se sto facendo giocare tanti giovani. Per quanto riguarda il fronte acquisti dobbiamo operare con intelligenza, senza avere fretta perchè il rischio di sovraccaricare la rosa c’è e non dobbiamo andare in alcun modo a correrlo. Chiunque sarà acquistato dalla SPAL dovrà essere funzionale al nostro modo di giocare e ai miei dettami tattici. In questi giorni sto affrontando dei colloqui singoli con i giocatori, voglio cercare di conoscerli meglio. Se qualcuno ha la testa da altre parti mi vedo obbligato a far scendere in campo i ragazzini, ma sto vedendo serietà, qui ci sono dei professionisti che hanno voglia di tornare in Serie A”. Così mister Pasquale Marino ha parlato già da leader prima ancora che allenatore del club ferrarese, con l’importante obiettivo di tornare subito nel massimo campionato italiano. (Parole riportate da Tmw)

MELISSA SATTA MANDA IN TILT I SOCIAL