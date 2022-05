SPAL, Lupo: “Grazie Tacopina, sento responsabilità di essere in club importante”

Prime dichiarazioni del nuovo direttore sportivo spallino

Prime parole del ds della SPAL, Fabio Lupo che ha preso il posto di Giorgio Zamuner. Il nuovo dirigente oggi ha detto: “Ringrazio il Presidente Joe Tacopina per avermi dato questa grande opportunità. Entro in una società affascinante dalla grande storia passata e presente. Qui ci sono strutture e organizzazione da categoria superiore. Sento la responsabilità di essere in club importante”.