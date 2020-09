Spal, Marino: “Dobbiamo migliorare, ma abbiamo disputato una buona gara contro una squadra fortissima”

La Spal torna in Serie B e al debutto riparte con un punto guadagnato sul campo del Monza. Anche il tecnico spallino Pasquale Marino, proprio come Brocchi, cerca di trarre degli spunti positivi dopo il pareggio per 0-0 maturato con i brianzoli.

“POSSIAMO FARE MEGLIO”

“Sono contento perchè ho visto la mia squadra lottare e sacrificarsi, abbiamo sofferto la pressione del Monza nell’ultimo quarto d’ora. Nel primo tempo abbiamo palleggiato ma senza verticalizzare, nella ripresa siamo riusciti ad essere più pericolosi, arrivavamo di più dalle parti della loro porta. È stata buona anche la prestazione a livello difensivo, perché abbiamo concesso poche occasioni a una squadra molto forte. Abbiamo chiuso bene gli spazi, nonostante ci manchi ancora la forza di ribaltare l’azione con una frequenza, ma lavorando e con il passare del tempo arriveremo anche a quello, dobbiamo e possiamo migliorare. La mia espulsione? Ho protestato perchè il rigore mi sembrava inesistente, ho avuto la conferma andandolo a rivederlo, me la sono un po’ cercata.”. Così mister Pasquale Marino ha commentato ai canali ufficiali della Spal il pareggio contro il Monza.

