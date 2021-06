Spal: “Nessuna trattativa di cessione delle quote anche se pervenute…”

Il club estense ha voluto fare chiarezza

La presenza di Joe Tacopina a Ferrara ha scatenato un putiferio. La passeggiata con il dg spallino Andrea Gazzoli nei pressi del Castello Estense, non ha fatto pensare a una visita di cortesia. Le smentite sono arrivate dai diretti interessati ma anche dal club estense che ha voluto fare chiarezza sulla questione con un comunicato. In seguito agli articoli apparsi recentemente sulla stampa locale e nazionale, inerenti la possibile cessione della società S.P.A.L. srl, la società stessa precisa che al momento non vi è alcuna trattativa concreta riguardante la cessione di tutte o parte delle quote. Negli ultimi mesi diversi investitori hanno fatto pervenire manifestazioni d’interesse a riguardo e la proprietà, che più volte si è dimostrata aperta ad accogliere nuovi soci pronti a condividerne il progetto, ha valutato e continuerà a valutare l’effettiva serietà di tali manifestazioni per un rafforzamento della compagine societaria e per la continuità del progetto sportivo iniziato 8 anni fa.