Spal, operazione Tacopina procede bene

La volontà è di concludere entro il 15 luglio per poi rinforzare la rosa e puntare alla Serie A

Un altro passo avanti verso la fumata bianca. La Spal si avvicina ancora di più a Joe Tacopina, che è deciso ad avviare la sua quarta avventura in Italia (dopo Roma, Bologna e Venezia) sposando il progetto dello storico club di Ferrara. Anche ieri nonostante qualche giorno di vacanza in Sardegna, Dante Scibilia, consulente e advisor di Tacopina, ha tenuto una canale aperto con commercialisti e legali della Spal. Tra domanda e offerta il divario è più ristretto ed è molto concreta l'ipotesi di un passaggio di consegne entro le prime due settimane di luglio. Il gruppo di investitori rappresentato dal frontman americano avrebbe così tutto il tempo di rinforzare la rosa e puntare alla Serie A al primo affondo. In via Copparo si stanno facendo le cose per bene visto che la volontà di chi vende e di vuole comprare, è di vedere presto una Spal in Serie A e la famiglia Colombarini ha detto con molta onestà di non poter più spendere tanto. "Abbiamo sforato i parametri anche per colpa della pandemia e i debiti sono saliti. I costi non sono calati e il "paracadute" della Serie A non ha coperto tutte le spese di un anno. Ci iscriviamo al campionato e copriremo le perdite ma se andiamo avanti noi da soli non possiamo più spendere tanto e punteremo alla salvezza in B" ha sottolineato Simone Colombarini. Tra i tifosi biancoazzurri c'è il partito di chi vede bene il progetto di rilancio di Tacopina, ma c'è anche chi non è entusiasta e si sentirebbe più garantito dall'attuale proprietà anche con un budget ridotto. Ma la macchina è avviata e il progetto Tacopina tra qualche giorno vedrà la luce.