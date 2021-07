Spal, presidente Mattioli: “Esco di scena con amarezza visto che Tacopina…”

Il presidente conferma la decisione della nuova proprietà americana di escluderlo dalla futura governance

Il presidente della Spal Walter Mattioli abdica e con tanta amarezza ammette che la sua avventura con la società biancazzurra è vicina alla fine visto che la nuova proprietà americana del frontman Joe Tacopina lo farà fuori. Queste le dichiarazioni di Mattioli: “Sapevo che poteva arrivare un momento come questo. Dispiace perchè avevo tanti progetti da portare avanti. Io amo la società Spal e lasciare il club mi amareggia molto perchè avevo voglia di lavorare. La trattativa è stata portata avanti da Simone Colombarini mentre io sono stato avvisato successivamente. L’accordo per il preliminare non è ancora sottoscritto ma lo sarà nei prossimi giorni e intorno alla seconda settimana di agosto sarà completata la vendita”. Mattioli conferma che Tacopina non lo ha inserito nel suo staff: “Io sono in uscita, la nuova proprietà ritiene di non aver bisogno del sottoscritto e uscirò dalla compagine. E’ una brutta sensazione e c’è tanta amarezza nonostante fossi consapevole che sarebbe potuto succedere prima o poi. Personalmente sto bene e ho ancora tanta voglia di fare, sono innamorato della Spal e avevamo tanti progetti da sviluppare che rimetterò nel mio cassetto. Volevo lavorare per riportare la società in A dato che mi era rimasta la ferita dopo la scorsa retrocessione. Spero ci riesca la nuova proprietà”.