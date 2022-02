SPAL, ratificata la riapertura della della gradinata dello stadio

la Commissione Provinciale di Vigilanza, presieduta dal dottor Vincenzo Martorano, ha ratificato la riapertura totale del settore.

S.P.A.L. comunica che in relazione alla conclusione dei lavori realizzati dal Club biancazzurro nelle scorse settimane presso la Gradinata dello Stadio “Mazza”, la Commissione Provinciale di Vigilanza, presieduta dal dottor Vincenzo Martorano, ha ratificato la riapertura totale del settore.

In virtù del provvedimento sopraindicato, la Gradinata sarà fruibile al pubblico a partire dalla prossima gara casalinga del 15 febbraio, ripristinando la capienza complessiva dell’impianto, salvo norme governative anti Covid-19.

S.P.A.L. ringrazia tutte le autorità, i tecnici e i professionisti che si sono adoperati per rendere possibile la completa riapertura dello Stadio “Mazza”.

“Sono molto soddisfatto che questa vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi. – ha dichiarato il presidente della S.P.A.L. Joe Tacopina – Ringrazio personalmente i miei manager e tutte le persone che hanno permesso di riconsegnare alla S.P.A.L. e ai suoi tifosi la propria casa. Febbraio sarà un mese molto importante e difficile per la nostra squadra, ci aspettano tante partite ravvicinate. Per questo invito i nostri tifosi a sostenerci con tutto il loro calore: sarà determinante per spingerci alla conquista di risultati importanti. Pensando a loro abbiamo ideato un’iniziativa che presenteremo domani”.