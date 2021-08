Spal, riaperto al pubblico nei settori di tribuna e curva ovest

Lo stadio Mazza adesso avrà una capienza totale di 7.653 spettatori

In seguito alla riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo avvenuta in data odierna presso la Prefettura di Ferrara al fine di verificare l’agibilità dello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, in funzione dell’apertura a limitata capienza, S.P.A.L. srl comunica che in occasione delle prossime gare interne l’impianto sportivo sarà aperto al pubblico nei Settori di Tribuna e Curva Ovest per una capienza totale di 7.653 spettatori.