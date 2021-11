SPAL, Rossi: “Con Tacopina un bel matrimonio. Qui per dare mano alla squadra”

Il calciatore della SPAL si è presentato ai suoi tifosi promettendo il massimo impegno per la squadra

GIUSEPPE ROSSI - Le parole di Rossi in conferenza stampa: “Ringrazio il presidente per le sue parole, ci conosciamo da anni e lui è una persona speciale ed ha capito bene chi sono io. E’ stato un bel matrimonio con Joe e con la Spal e sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Ho scelto il 49 perchè è l'anno di nascita di mio padre. Ferrara è una bellissima città dove si mangia molto bene ma io sono a dieta. La gente è molto accogliente e i tifosi sono molto passionali. Devo dimostrare di essere pronto per questa nuova sfida e mi sto allenando molto bene per arrivare a un buon livello di condizione fisica visto che sono stato fermo da un anno. Con Clotet c’è un bel feeling e sono qui per dare una mano alla squadra. Mi interessa essere in campo e non penso alla collocazione tattica, sarà compito di Clotet, a me va bene tutto. Attaccanti azzurri? La cosa più importante in Nazionale è vincere e l'abbiamo fatto sei mesi fa e sono certo che anche a marzo vinceremo lo spareggio per il Qatar".