Spal-Salernitana diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Spal-Salernitana si gioca oggi venerdì 6 novembre alle ore 21.00 per la settima giornata di Serie B. (PER VEDERLA LIVE CLICCA QUI) ) 9 i punti conquistati fin qui dai padroni di casa, 11 quelli ottenuti dagli ospiti. Il campionato cadetto inizia dunque a prendere una linea abbastanza chiara e nessuno vuole perdere altro terreno dalle prime posizioni.

Spal-Salernitana, le probabili formazioni

I padroni di casa della Spal faranno affidamento su Berisha in porta. Difesa solida con Salamon, Vicari e Tomovic. In mezzo al campo l’esperienza di Missiroli guiderà il reparto mentre Di Francesco e il giovane Sebastiano Esposito agiranno in avanti. Negli ospiti Belec in porta. Di Tacchio guida il centrocampi. Tutino e Djuric in avanti.

LIVE GLI AGGIORNAMENTI DAL CAMPO

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Sal. Esposito, Missiroli, Sala; Valoti; Di Francesco, Sebastiano Esposito.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyömbér, Veseli; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric.

Dove vedere la partita in diretta e streaming: canale tv e DAZN

La gara tra SPAL e Salernitana valida per il settimo turno della Serie B 2020/2021 si giocherà allo Stadio Mazza di Ferrara oggi 6 novembre alle ore 21: l’anticipo del venerdì, come il resto del calcio in Italia, non avrà tifosi sugli spalti a causa dell’emergenza pandemica da coronavirus.

Spal-Salernitana sarà visibile in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti dell’intero torneo di Serie B. La partita potrà essere vista anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure anche un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre vedere la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per gli abbonati DAZN, Spal-Salernitana potrà naturalmente essere seguita in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, ma anche da smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Al fischio finale, gli utenti avranno a loro disposizione in modalità on demand gli highlights del match e l’evento integrale.

Il match di Serie B verrà trasmesso anche da Rai Sport al canale 58 del digitale terrestre.