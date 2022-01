Spal, salta Clotet al suo posto Venturato

Il tecnico lascia la squadra in zona retrocessione essendo a + 3 dall'Alessandria sedicesima in classifica

La Spal cambia l'allenatore, una notizia sorprendente anticipata da Sky Sport che trova conferme a Ferrara. Il club biancoazzurro ha tolto la fiducia al tecnico Pep Clotet per i risultati non convincenti conseguiti dalla squadra spallina in Serie B e nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale dell'esonero. Clotet lascia la Spal dopo 18 giornate al 15.mo posto del torneo cadetto con 20 punti e dunque in piena zona retrocessione. Al posto dell'ex tecnico del Brescia arriverà Roberto Venturato allenatore che per anni ha allenato il Cittadella facendolo grande. Venturato vanta 270 panchine con i veneti: il bilancio è di 124 vittorie, 65 pareggi e 81 sconfitte. L'esordio alla guida della Spal avverrà il 16 gennaio contro il Benevento.