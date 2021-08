Spal, saluto di Mattioli: “Cambiamenti societari ma club resta”. Le nuove maglie

Il club estense ha presentato le tre maglie che i calciatori indosseranno in campionato che scatterà tra pochi giorni

Redazione ITASportPress

Questa sera alle 21, al Parco Coletta, sono state presentate le nuove maglie della Spal ma è stata l’occasione per il congedo pubblico dell’attuale proprietà, la famiglia Colombarini e il presidente Walter Mattioli. Proprio quest'ultimo è stato il più applaudito dagli ultrà della Curva Ovest dopo aver diretto il club per otto anni. "Come ho detto in altre occasioni, mi sarebbe piaciuto continuare ma da lunedì prossimo andrò in pensione anche se cercherà di rimanere nel calcio magari lavorando con i giovani". Sui cori dei tifosi Mattioli ha detto: "Spero che non vi scoderete mai di me e ne sono convinto. Purtroppo ci dobbiamo salutare, non me lo aspettavo. Speravo che questo momento non arrivasse mai. Dovrete essere vicini ai nostri ragazzi. Ci sono tanti cambiamenti, ma la Spal resta sempre".

MAGLIE - “Non camminerai mai sola” si legge nel backneck interno personalizzato dei nuovi Kit gara S.P.A.L. per la stagione sportiva 2021-22 e realizzate da Macron, the Hero company e sponsor tecnico del Club.

Un club, tante persone: giocatori, dirigenti, dipendenti, settore giovanile, squadre maschili e femminili, tifosi: tutti uniti dal senso di appartenenza ai colori biancazzurri della S.P.A.L.

Un grande messaggio di condivisione e amore per la squadra a cui si affianca anche quello legato alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente grazie al tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard, utilizzato da Macron per realizzare la maglia Away.

La nuova ‘Home’ si presenta con il tradizionale rigato verticale biancazzurro, le strisce leggermente allargate a 3cm e intervallate da una sottile rigatura argento di 2mm. Il collo è a V con bordi argento in maglieria. Il backneck personalizzato con i colori, il logo della S.P.A.L. e la frase NON CAMMINERAI MAI SOLA. Nel retrocollo esterno è stampato in nero il nome della squadra, ripreso come grafica da quello presente nel logo. Sul petto, a destra e in stampa siliconata, è applicato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma della S.P.A.L. Il kit gara casalingo è completato da pantaloncini bianchi con bordi laterali in argento e calzettoni bianchi con bordo superiore azzurro.

La “Away” è caratterizzata dal colore argento e da una banda verticale bianca e azzurra sul lato sinistro con disegno geometrico a zig zag. Lo stesso tema geometrico è presente su tutta la maglia, fronte retro, in stampa sublimatica e tono su tono. Il girocollo è bordato di blu, così come i bordi manica. Il backneck è personalizzato come nella versione ‘Home’ e nel retrocollo è stampata la scritta S.P.A.L. Sul petto il Macron Hero è in bianco, mentre a sinistra il logo a sovrapporsi alla banda biancazzurra. I pantaloncini sono color argento con bande laterali blu scure, i calzettoni sono argento con bordo superiore blu scuro e sottile riga bianca orizzontale. Questa maglia è Eco Fabric, realizzata con tessuto Eco-Softlock e con inserti in Eco Mesh.

La maglia “Third” ha il collo a V con bordi in maglieria argentati come i bordi manica. Il colore è blu ‘notte’ ed è caratterizzata, nella parte inferiore, da una grafica, in stampa sublimatica, con il disegno del cielo stellato all’interno del quale appare la scritta 2013. Un anno che coincide con la ‘rinascita’ della S.P.A.L e di un progetto sportivo che negli anni ha coinvolto tantissime persone. Ognuna di loro ha ‘brillantemente’ contribuito a questo progetto e continua a farlo come una stella di un’unica costellazione che si chiama S.P.A.L. Il kit è completato da pantaloncini blu con coulisse bianche e dettagli argento; i calzettoni sono blu con due righe bianche orizzontali sul bordo superiore.

CLOSING - Il consulente di Joe Tacopina, Dante Scibilia ha confermato a Itasportpress.it che il closing è previsto per la prossima settimana anche se una data certa non c'è ancora, dipende dal notaio. Tacopina sarà in Italia il 9 agosto. Operazione quasi conclusa a Ferrara per il passaggio di consegne dalla famiglia Colombarini alla cordata dell'avvocato italoamericano.