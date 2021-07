Spal, scatta la settimana di Tacopina. Preso Latte Lath dall’Atalanta

La Spal cambierà proprietà nella seconda settimana di agosto con il closing

Sarà la settimana della firma del contratto preliminare di Joe Tacopina che da New York sottoscriverà l'accordo in formato digitale. L'avvocato italoamericano sta seguendo anche le operazioni di mercato della società biancazzurra ed è in costante contatto con il dg Gazzoli e il ds Zamuner. Proprio questo pomeriggio la Spal ha acquistato l'attaccante Latte Lath. Questo il comunicato del club estense:

S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca le prestazione sportive dell’attaccante ivoriano Emmanuel Latte Lath. Classe 1999, Latte Lath ha militato nelle giovanili dell’Atalanta, collezionando con la prima squadra 3 presenze in Coppa Italia 2016-2017, competizione in cui ha segnato una rete contro la Juventus. Successivamente ha militato in Serie C, indossando le maglie di Pistoiese (18 presenze e 2 reti), Carrarese (17 presenze), Imolese (19 presenze e 2 reti) e nell’ultima stagione Pro Patria (33 presenze e 8 reti). Il neo attaccante biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.