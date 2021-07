Spal, Seculin ha firmato adesso Bjarnason e Tripaldelli

Il mercato dei biancazzurri decolla

La Spal ha assestato un bel colpo di mercato acquistando il portiere Andrea Seculin. Un estremo difensore di assoluta garanzia per la porta del club di Ferrara. La società adesso è sulle tracce di Bjarnason e Tripaldelli. Questo il comunicato del club spallino: S.P.A.L. srl comunica di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 col portiere Andrea Seculin. Classe 1990, nato a Gorizia, Seculin inizia l’attività calcistica giovanile nell’Itala San Marco e nella Pro Romans, passando successivamente al Sudtirol e nel 2008 alla Fiorentina. Con la Primavera viola conquista la Coppa Italia, prima di arrivare alla Juve Stabia in Serie B dove esordisce tra i professionisti il 27 agosto 2011, rimanendo in Campania anche la stagione successiva. Dopo l’acquisizione da parte del ChievoVerona nel 2013, gioca in prestito ad Avellino prima di rientrare a Verona dove esordisce in Serie A il 3 febbraio 2016. Prima di vestire la maglia del ChievoVerona la scorsa annata di Serie B, nel 2019 si trasferisce a Genova sponda Sampdoria. Nel periodo 2009-2013, fa parte della selezione azzurra Under 21, dove gioca per la prima volta titolare l’8 settembre 2009 nella gara di qualificazione all’Europeo 2011 contro il Lussemburgo. Benvenuto Andrea!