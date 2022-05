SPAL, squadra rivoluzionata: chi resta e chi parte con arrivo ds Lupo

La SPAL sarà rinnovata e il nuovo ds Lupo ha già la lista di chi resta e chi parte

Conclusa la stagione con la vittoria di Benevento, la SPAL ha dato il meglio di se appena liberata dal peso della salvezza. Nelle ultime quattro partite la squadra estense ha conquistato 8 punti esprimendo anche un calcio bello a vedersi. Alla SPAL è mancata la continuità in questo campionato e anche i gol di Lorenzo Colombo che si è inceppato e non esulta da novembre scorso. Sicuramente non tutto in questa stagione è andato bene e il presidente Joe Tacopina ha deciso di cambiare parte dello staff tecnico e rivoluzionare la squadra per puntare la prossima stagione almeno ai playoff.